В США стрелок, пытавшийся сделать селфи в туалете клуба, осужден на 6,5 лет

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Житель Флориды, случайно выстреливший из пистолета в туалете стрип-клуба при попытке сделать селфи, приговорен к 6,5 годам тюремного заключения.

Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, 34-летний Рорн Сорн, входящий в банду выходцев из Азии, признал себя виновным во владении огнестрельным оружием, будучи ранее судимым.

Инцидент произошел в декабре, когда Сорн посетил клуб Lust в городе Сент-Питерсберг. Пуля из пистолета обвиняемого пробила зеркало в туалете и попала в соседнюю дамскую комнату.

Прибывшей полиции стрелок объяснил, что пытался сделать селфи. Ранее он был осужден за грабеж и покушение на убийство.