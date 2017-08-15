Воздушные силы Украины начали командно-штабные учения

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости. Командно-штабные учения с выполнением различных летно-тактических задач стартовали в воздушных силах ВС Украины, сообщила во вторник пресс-служба украинского оборонного ведомства.

"Целью обучения является осуществление планирования и управления подчиненными войсками (силами), всестороннее обеспечение действий во время подготовки и ведения операций (боевых действий) в зонах ответственности в условиях быстрого изменения обстановки", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, во время практической фазы учений запланирована отработка практических действий с выполнением различных летно-тактических задач, в том числе с практическим бомбометанием, ведением условных воздушных боев, перемещением в новые районы боевого назначения. Особое внимание будет уделяться вопросам совершенствования оперативных возможностей управления, слаженности работы структурных подразделений и индивидуальных возможностей личного состава.