ООН сообщила, сколько денег не хватает на гуманитарные операции на Украине

ООН, 15 авг — РИА Новости. На проведение гуманитарных операций на востоке Украины не хватает около 170 миллионов долларов, об этом говорится в последнем докладе Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН).

Согласно плану гуманитарного реагирования, агентства ООН запросили 214 миллионов долларов на работу на востоке Украины. Как отмечается в распространенном во вторник докладе, на 15 августа программа профинансирована только на 21% от необходимой суммы, то есть было получено 45 миллионов долларов. Таким образом, нехватка составляет 169 миллионов долларов.

"Недофинансирование может усугубить ситуацию для миллионов людей, которые зависят от помощи", — говорится в обнародованном документе.