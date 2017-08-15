В июле на востоке Украины погибли семь человек, рассказали в ООН

ООН, 15 авг — РИА Новости. Семь человек погибли и 42 получили ранения на востоке Украины за прошедший месяц. Об этом говорится в докладе Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН) за период с 1 по 31 июля.

По данным управления ООН по правам человека, в июле 2017 года в Донецкой и Луганской областях были убиты семь человек, и 42 ранены. Этот показатель на 25% ниже по сравнению с данными за предыдущий месяц и на 41% ниже данных за июль прошлого года.

Тем не менее в докладе отмечается, что "общий уровень столкновений, которые приводят к человеческим жертвам, остается высоким". За период с января по июль 2017 года количество пострадавших составило 441 человек. По сравнению с тем же временным отрезком в 2016 году этот показатель вырос на 26%.