Милиция Минска отпустила задержанного российского психолога Михаила Козлова

МИНСК, 15 авг – РИА Новости. Милиция белорусской столицы отпустила задержанного по подозрению в мошенничестве российского психолога Михаила Козлова, об этом сам Козлов сообщил во вторник на своей странице в Instagram.

Ранее во вторник ГУВД Мингорисполкома сообщило агентству Sputnik Беларусь, что Козлов задержан в Белоруссии по подозрению в мошенничестве.

"Я снова на свободе! В последнем тренинге "Преодоление" в Минске произошел инцидент, когда ревнивый муж ворвался в зал тренинга и насильно увел свою жену, а она плакала. На третий день он начал угрожать нам по телефону местным КГБ, но я рассмеялся ему в лицо, и видимо зря", — говорится в сообщении.

Как уточнил Козлов, задержание произошло во время тренинга, который он проводил. Как гражданин России, Козлов при задержании потребовал связи с российским консулом, однако, по словам психолога, начальник РУВД Октябрьский лишь с иронией сказал ему, что будет ему и адвокат, и консул российский.