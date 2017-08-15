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В мире

В Бельгии приготовили огромный омлет, несмотря на "яичный кризис"

18:2715.08.2017
(обновлено: 18:51 15.08.2017)
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© AFP 2017 / John ThysВо время приготовления омлета из 6500 яиц в сковороде диаметром 4 метра в Мальмеди. 15 августа 2017Во время приготовления омлета из 6500 яиц в сковороде диаметром 4 метра в Мальмеди. 15 августа 2017
© AFP 2017 / John Thys

БРЮССЕЛЬ, 15 авг — РИА Новости, Александр Шишло. "Яичный кризис", разразивший в Европе, не повлиял на кулинарную традицию городка Мальмеди на юго-востоке Бельгии: в день Успения Богоматери, отмечаемого католиками 15 августа, здесь пожарили гигантский омлет из 10 тысяч яиц, сообщила РИА Новости глава "омлетного братства" Бенедикт Мати.

Флаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Бельгийские оптовики хотят просить у ЕК компенсации из-за "яичного кризиса"

В Евросоюзе набирает обороты скандал, связанный с обнаружением в яйцах некоторых бельгийских и голландских птицеводческих хозяйств инсектицида фипронила. Его используют для лечения куриц-несушек от вшей, однако по европейским нормам, применять фипронил в птицеводческих хозяйствах, чья продукция ориентирована на потребительский рынок, запрещено. Эксперты предупреждают, что частое потребление яиц, содержащих данный инсектицид, опасно для здоровья. Тем не менее, миллионы яиц, зараженных фипронилом, поступили на прилавки магазинов стран ЕС.

"Яичный кризис" на нас никак не повлиял. Мы использовали продукцию местных производителей, которая прошла проверку и полностью безопасна. К сожалению, в этом году из-за непогоды приехало меньше туристов, чем обычно. С утра лил проливной дождь, но к полудню тучи рассеялись, и приготовлению омлета уже больше ничего не помешало", — сказала Мати.

Ежегодный ритуал и рецепт жарки так называемого "омлета дружбы" остаются неизменными уже 22 года подряд. На жарку яичницы уходят 10 тысяч яиц, процесс разбивания которых занимает около часа, а также 25 килограммов бекона, 8 килограммов специй и 4 килограмма трав. Готовкой неизменно занимаются 80 членов "омлетного братства" Мальмеди.

Перед началом приготовления блюда каждый из них торжественно принес клятву сохранять традицию, цель которой — сплачивать людей в атмосфере праздника и исключительно бесплатно угощать блюдом всех желающих. "Клянусь оставаться верным и хранить нашу традицию приготовления омлета, которую я передам моим детям и внукам!" — гласит клятва.

К месту импровизированной кухни, которой ежегодно становится проезжая часть центральной улицы Мальмеди, омлетную сковороду диаметром 4,5 метра и весом 1,5 тонны доставляют на тракторе. Предварительно на асфальте разжигают костер из стволов небольших деревьев, а яйца взбалтывают с молоком и мукой в алюминиевых чанах при помощи больших миксеров.

Ровно в полдень под звуки оркестра омлет сначала жарят из 6 тысяч яиц, а затем — из 4 тысяч. Блюдо готовят дважды на случай, если соберется мало зрителей, однако такого ни разу не случалось.

Лотки с яйцами. Архивное фото
© РИА Новости / Юлия Честнова
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После завершения дегустации члены "омлетного братства" Мальмеди традиционно водят хоровод с песнями вокруг угольного пепелища.

Традицию жарки гигантского омлета связывают с именем Наполеона. Согласно легенде, когда его армия проходила через юг Франции, в городе Бессьер, где остановился император, его приветствовали омлетом. Он настолько понравился Наполеону, что на следующий день он приказал горожанам приготовить это блюдо в огромном количестве для своих гвардейцев.

В мире созданы семь "братств гигантского омлета". Помимо Бельгии, еще два таких общества действуют во Франции и по одному в Канаде, Аргентине, США и Новой Каледонии.

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