США по-прежнему заинтересованы в диалоге с КНДР, заявил Тиллерсон

ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США по-прежнему заинтересованы в диалоге с КНДР, заявил во вторник госсекретарь Рекс Тиллерсон.

"Мы по-прежнему заинтересованы в диалоге. Но все зависит (от лидера КНДР Ким Чен Ына)", — сказал Тиллерсон, отвечая на вопрос журналистов в госдепартаменте.

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харборн. Президент США Дональд Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.