В Ташкенте открылась выставка, посвященная первому президенту Узбекистана

ТАШКЕНТ, 15 авг – РИА Новости. Выставка фотографий и портретов первого президента Узбекистана Ислама Каримова открылась во вторник в Ташкентском доме фотографии, передает корреспондент РИА Новости.

Каримов, который руководил республикой с 1989 года, скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет от инсульта. Он был похоронен на родине — в Самарканде. В Узбекистане 4 декабря прошлого года прошли президентские выборы, победу на которых одержал Шавкат Мирзиеев, занимавший пост премьер-министра.

На выставке представлено 39 фоторабот, запечатлевших моменты из жизни и рабочей деятельности Каримова. Зрители увидели уже знакомые снимки первого президента Узбекистана из официальной хроники и со страниц СМИ, а также малоизвестные работы из архивов отечественных фотографов.

"Жизнь Ислама Абдуганиевича Каримова была наполнена насыщенным участием как в международных событиях, важных мероприятиях в жизни страны, так и встречами с народом, простыми людьми. Сегодня мы в очередной раз открываем для себя страницы биографии выдающейся личности в истории Узбекистана и отдаем дань памяти", — сказал на открытии выставки председатель Академии художеств Узбекистана Акмаль Нуридинов.

В рамках первого дня работы выставки были также подведены итоги конкурса на лучший портрет Каримова среди отечественных художников. Из поступивших более 50 живописных и графических работ члены жюри отобрали для показа на выставке 17 картин, наиболее полно отвечающих конкурсным требованиям – "отражающих многогранную деятельность и выдающиеся человеческие качества личности первого президента Республики Узбекистан". В их число вошли исторические портреты, связанные с важными датами в жизни президента, жанровые — где Каримов представлен в сюжетной взаимосвязи с окружающим его миром, индивидуальные и семейные портреты.

В конце января Мирзиеев подписал указ об увековечении памяти первого президента Узбекистана. В соответствии с документом, в ташкентской резиденции Оксарой, где на протяжении долгих лет работал первый президент, будет организован научно-просветительский мемориальный комплекс имени Каримова. Кроме того, в Узбекистане ежегодно 30 января будут широко отмечать день рождения первого президента, а 2 сентября — день его памяти.