В Британии еврейские и мусульманские организации пожаловались на газету Sun

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Еврейские и мусульманские организации Британии направили совместную жалобу в Независимую организацию стандартов прессы (Ipso) в связи со статьей газеты Sun, которая, по их мнению, является пропагандой нацизма, сообщает издание Independent.

The Sun to be investigated over 'Muslim Problem' article compared to Nazi propaganda https://t.co/4Nqey2Y2I9 pic.twitter.com/Ys3HXHKp7p — The Independent (@Independent) 15 августа 2017 г.

​Как пишет газета, жалоба касается статьи британской газеты Sun с заголовком "Мусульманский вопрос", который, по мнению организаций, похож на заявления нацистов о том, что "окончательным решением Еврейского вопроса" является Холокост.

"Написание фразы "Мусульманский Вопрос" — особенно с заглавными буквами и курсивом для усиления — в национальной газете создает опасный прецедент", — говорится в тексте жалобы.

Представитель Ipso сообщил газете Independent, что всего было получено 250 жалоб на статью. Большинство из них связаны с 12 пунктом кодекса редакторов — дискриминация.

"Мы едины еврейским сообществом в осуждении этой возмутительной статьи. Газеты должны брать на себя ответственность за распространение ненависти", — заявил представитель одной из организаций.

Sun пока не прокомментировала ситуацию, отмечает Independent.