Путин соболезнует президенту Сьерра-Леоне в связи с жертвами оползней

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Сьерра-Леоне Эрнесту Баю Короме в связи с многочисленными жертвами вызванных ливнями оползней, сообщается на сайте Кремля.

"Примите искренние соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами, вызванными сходом оползня в пригороде Фритауна. Особенно трагично, что среди погибших много детей и подростков. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия," — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что число пропавших без вести после оползней в Сьерра-Леоне достигло 600 человек, а в городской морг доставлены более 350 тел, около 100 из которых дети. В результате схода оползней также оказались заблокированными жители более 1000 домов.

Ранее в МИД РФ сообщили, что никто из россиян при сходе оползня не пострадал. В ведомстве отметили, что правительством Сьерра-Леоне создан оперативный кризисный штаб, и сформирована комиссия по оценке нанесенного ущерба. В помощи пострадавшим и устранении последствий бедствия участвуют подразделения службы по чрезвычайным ситуациям, Красного Креста, полиции и вооруженных сил, осуществляются меры по эвакуации местных жителей из потенциально опасных районов.