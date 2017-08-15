Президент Алжира назначил нового премьер-министра

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика снял с поста премьер-министра Абдельмаджида Теббуна, пишет газета "Аль-Ватан".

Три месяца назад Теббун сменил на посту главы кабмина Абдель Малика Селлаля, покинувшего должность после оглашения результатов проведенных в стране парламентских выборов.

"В соответствии с положениями конституции и после консультации с парламентским большинством новым премьер-министром назначен Ахмед Уайхия", — цитирует газета коммюнике администрации президента.

Причины кадровой перестановки не называются.