Южная Корея засекла не связанное с ядерным испытанием землетрясение в КНДР

ТОКИО, 15 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Сейсмологи Южной Кореи зафиксировали во вторник вечером в северокорейской провинции Хванхэ-Пукто землетрясение магнитудой 2,6 по шкале Рихтера, однако не связывают его с возможным ядерным испытанием КНДР, передает информационное агентство Рёнхап.

"Землетрясение расценивается как естественное", — приводит агентство заявление метеослужбы Республики Корея.

Эпицентр землетрясения зафиксирован в координатах 38,7 градуса северной широты и 125,67 градуса восточной долготы, уточняет агентство.

Северная Корея на фоне конфронтации с США усиленно наращивает ядерную и ракетную программы. Несмотря на санкции ООН, Пхеньян неоднократно заявлял, что не прекратит ядерные и ракетные испытания, пока не исчезнет угроза со стороны Америки.

В последний, пятый по счету раз КНДР провела подземное испытание ядерного устройства 9 сентября 2016 года.