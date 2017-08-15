Суд в Киеве перенес на 17 августа рассмотрение дела Януковича о госизмене

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева перенес на 17 августа рассмотрение уголовного дела против экс-президента Украины Виктора Януковича о госизмене, передает корреспондент РИА Новости.

"В деле объявляется перерыв до 10.00 17 августа", — сказал в ходе заседания председательствующий по делу судья Владислав Девятко.

На заседании во вторник суд допросил первого свидетеля по делу — экс-посла Украины при ООН Юрия Сергеева.

Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.

Защита Януковича заявила о выходе из судебного процесса по желанию подзащитного. По словам экс-президента, он отозвал своих адвокатов в связи с тем, что "не хочет принимать участие в судебном процессе, итог которого заранее определен". При этом Киев назначил Януковичу бесплатного государственного адвоката Мешечка.