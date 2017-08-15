Россия готова работать с Китаем по ситуации вокруг КНДР, заявил Лавров

ПЕКИН, 15 авг – РИА Новости. Сергей Лавров заявил Ван И, что Россия готова усиливать координацию с Китаем в вопросе урегулирования на Корейском полуострове, сообщили в МИД Китая.