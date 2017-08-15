США и КНДР должны прекратить провокации, заявил глава МИД Китая

ПЕКИН, 15 авг – РИА Новости. США и КНДР должны прекратить взаимные провокационные заявления, чтобы предотвратить "августовский кризис" на Корейском полуострове, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в разговоре с главой МИД КНР Сергеем Лавровым.

"Первостепенной задачей на данный момент является прекращение взаимных провокационных заявлений и действий между США и КНДР, снижение уровня напряженности и предотвращение "августовского кризиса", — заявил Ван И, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.