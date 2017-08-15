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В мире

Италия требует правосудия в отношении убийц соотечественника в Испании

15:3115.08.2017
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© AFP 2017 / Marcou Pierre-PhilippeНациональная полиция Испании. Архивное фотоНациональная полиция Испании. Архивное фото
© AFP 2017 / Marcou Pierre-Philippe

РИМ, 15 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Власти итальянского города Скандиччи требуют правосудия в отношении виновников убийства их 22-летнего земляка Никколо Чатти, который был забит до смерти в минувшую субботу в одной из дискотек испанского курорта Льорет-де-Мар.

Испанская полиция. Архивное фото
© AFP 2017 / De la Torre Curto
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В субботу на рассвете сотрудники правоохранительных органов испанской автономной области Каталония задержали троих человек по подозрению в нанесении смертельных травм Чатти. В правоохранительных органах Каталонии РИА Новости заявили, что у задержанных есть российские документы, предположительно, они являются выходцами из Чечни, имеют право на убежище во Франции и проживают в этой стране. Однако генконсульство в Барселоне и посольство РФ в Мадриде заявили, что "принадлежность их к российскому гражданству пока не подтверждается".

В понедельник суд каталонского города Бланес принял решение оставить за решеткой лишь одного из задержанных, а двух других выпустил на свободу и, по данным итальянского новостного телеканала RaiNews24, они уже вернулись во Францию.

"Я не знаю юридических процедур, но вся наша община и семья погибшего, с членами которой я встретился сегодня, требуют правосудия в отношении столь зверского и безумного преступления", — заявил во вторник мэр Скандиччи Сандро Фаллани. "Правительство и мы следим за этой историей и будем продолжать делать это. Естественно, семья Чатти глубоко поражена происшедшим и требует, чтобы восторжествовало правосудие", — подчеркнул мэр.

Итальянское государственное телевидение Rai показало во вторник видеосъемку заявления отца погибшего итальянца Луиджи Чатти, который сквозь слезы просит добиться того, чтобы обстоятельства убийства его сына были установлены, а виновники преступления понесли наказание.

Национальная полиция Испании. Архивное фото
© AFP 2017 / Javier Soriano
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Римская газета la Repubblica опубликовала интервью с Алессандро Каттани, который вместе с убитым находился в субботу в дискотеке. По его словам, виновники убийства вели себя очень агрессивно и напали на Чатти фактически без какого-либо повода. "Это были звери, а не люди. Они не остановились даже тогда, когда он упал на землю, и били его ногами. Это невероятно, они казались сумасшедшими. Люди тренированные, чтобы бить", — заявил он. По словам Каттани, никто из присутствовавших в дискотеке, включая охранников, не остановил нападавших и не помог их задержать.

В настоящее время итальянские власти занимаются исполнением формальностей для возвращения тела убитого юноши на родину. В среду вечером в одном из католических храмов Скандиччи состоится молитвенное бдение в его память.

Убийство 22-летнего соотечественника в Льорет-де-Мар вызвало большой общественный резонанс на Апеннинах. Ряд общенациональных СМИ разместили на своих сайтах видеосъемку зверского избиения молодого итальянца. На ней видно, как один из нападающих наносит удар ногой по голове Никколо, который скончался вскоре после того, как был доставлен из дискотеки в больницу города Жирона.

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