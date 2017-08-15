В "Батькивщине" заявили, что не размещали комментарий о КНДР в Facebook

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости. Украинская оппозиционная партия "Батькивщина", лидером которой является экс-премьер Юлия Тимошенко, заявила, что страница политсилы в Facebook была использована для провокации, никакой официальной позиции относительно обвинений Украины в поставках оружия и военных технологий в Северную Корею партия не публиковала.

Ранее от имени Тимошенко на странице партии было размещено сообщение , что Украину ждут "санкции и катастрофа", если информация о поставках Киевом оружия и военных технологий в Северную Корею подтвердится.

"Секретариат партии "ВО Батькивщина" сообщает, что Facebook-страница нашей политической силы была использована для провокации против нашей команды. На официальном сайте партии "ВО Батькивщина" не было обнародовано ни одной позиции нашей команды по публикации в газете New York Times. Эта провокация в очередной раз доказывает, что нет предела технологиям, которые используют против "Батькивщины" наши оппоненты", — говорится в сообщении партии в Facebook во вторник, на сайте политсилы оно не размещено.

В партии также заявили, что Украина не могла ничего поставлять в КНДР вопреки международным санкциям. "Наше государство и наши государственные предприятия категорически не могли ничего поставлять в КНДР вопреки международным санкциям, особенно — товары военного назначения", — добавили в "Батькивщине".

Ранее газета The New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра IISS Майкла Эллемана сообщила, что КНДР могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на украинском предприятии "Южмаш". Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинский военно-промышленный комплекс не поставлял оружие и военные технологии в Северную Корею. "Южмаш" также заявил, что не имеет никакого отношения к ракетным программам КНДР. В свою очередь в IISS заявили, что Эллеман не говорил о передаче технологий "Южмаша" Пхеньяну.