В Тернопольской области Украины более 20 детей заболели вирусом Коксаки

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости. Более 20 детей дошкольного возраста заболели вирусом Коксаки в Тернопольской области Украины, сообщило во вторник местное издание "Доба".

"В Черткове заболели 22 ребенка дошкольного возраста. Вспышка инфекции наблюдается в различных учебных заведениях и в разных группах. Болезнь у деток протекает легко, только у двух госпитализированных состояние средней тяжести", — говорится в сообщении.

Специалисты проводят дезинфекцию помещений, где находятся дети, отмечает издание.

Ранее на Украине уже были зафиксированы одиночные случаи заболевания вирусом в разных областях.

Вирус Коксаки (относится к энтеровирусным инфекциям) представляет собой РНК-содержащий вирус. Впервые был выделен в США в 1950 году. Вирус Коксаки разделяется на две группы — вирус А и В, каждая из которых содержит серогруппы, отличающиеся по антигенным свойствам. В окружающей среде они достаточно устойчивы, но являются чувствительными к действию солнечных лучей и растворов дезинфицирующих веществ (хлорная известь, хлорамин), которые уничтожают их практически мгновенно. При кипячении воды погибают в течение 20 минут.