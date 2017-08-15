В Варшаве отметили праздник "Войска польского"

ВАРШАВА, 15 авг — РИА Новости. Военным парадом отметили в Варшаве праздник Войска польского, передает корреспондент РИА Новости.

В параде участвуют все виды вооруженных сил Польши — сухопутные войска, воздушные силы, военно-морской флот, специальные войска. В этом году впервые в параде принимают участие недавно созданные войска территориальной обороны.

Принимает парад президент Польши, главнокомандующий вооруженными силами Анджей Дуда. Сухопутная парадная колонна по традиции проходит мимо памятника Юзефу Пилсудскому недалеко от посольства России.

Prezydent: wierzę, że spokojnie i z rozwagą uda nam się przeprowadzić modernizację armii i w tym procesie zachowamy jedność jako politycy pic.twitter.com/6jGtwFtxZU — PAP (@PAPinformacje) 15 августа 2017 г.

​Воздушный эшелон парада состоял из учебных самолетов TS-11 Iskra, PZL-130TC-1 Orlik, транспортных M28B Bryza, C-130E Hercules. Истребители советского производства Су-22 и МиГ-29 соседствовали в небе над Варшавой с истребителями американского производства F-16.

Uroczystości państwowe Święta WP w Warszawie zwieńczyła defilada z udziałem 1500 żołnierzy, ok. 200 pojazdów i kilkudziesięciu samolotów pic.twitter.com/lwUm93qejZ — PAP (@PAPinformacje) 15 августа 2017 г.

​Вместе с польскими вертолетами SW-4 Puszczyk и Ми-17, Ми-24 парадным строем пролетели американские машины Blackhawk, Chinook, Apache.

В своем выступлении перед началом парада президент Польши Анджей Дуда напомнил, что в 1920 году американские военные помогали Польше сражаться с Красной армией и выразил огромное удовлетворение присутствием американских войск в Польше в настоящее время.

Он также отметил, что Польша движется по пути увеличения военных расходов, намереваясь довести их уровень до 2,5% ВВП.

Торжественные мероприятия, связанные с праздником Войска польского, начались еще в понедельник. Министр обороны Антони Мачеревич вручил военным награды, на военном кладбище состоялась церемония вручения посмертных актов о назначении на генеральские и адмиральские должности.

Во вторник президент Польши Анджей Дуда с супругой принял участие в торжественной мессе и возложил цветы к памятнику неизвестного солдата.

Праздник Войска польского отмечается в стране ежегодно 15 августа в память о Варшавской битве, которая состоялась в августе 1920 года между войсками Красной армии и Войска Польского. Сражение длилось с 13 по 16 августа. 15 августа в ходе сражения произошел перелом в пользу Войска польского. Красная армия в результате тяжелых для обеих сторон боев отступила от Варшавы.