Расследование пожара в высотке в Лондоне формально началось во вторник

ЛОНДОН, 15 авг – РИА Новости. Расследование пожара в высотном доме Grenfell Tower в Лондоне во вторник получило официальный старт – офис премьер-министра опубликовал переписку с руководителем комиссии по расследованию пожара в башне Мартином Мур-Биком, в переписке Мур-Бик предлагает план расследования, а офис премьера его утверждает и "объявляет официальный старт сегодня, 15 августа".

В частности, в письме Мур-Бика предлагается подробно изучить обстоятельства пожара, документацию, особенности постройки здания – уже сейчас известно, что облицовка Grenfell Tower не соответствовала нормам противопожарной безопасности, и на ее монтаже в процессе реновации здания было решено сэкономить. Результаты расследования предполагается "доложить премьер-министру как можно скорее".

Комиссия по расследованию предполагает выяснить следующие пункты: "причина и ход распространения огня, дизайн, конструкция и ремонт Grenfell Tower", "действия местных властей", последующие действия местных властей. Также предполагается выяснить, как скоро пожарные бригады выехали на место событий.

Как ожидается, первые предварительные слушания хода расследования состоятся 14 сентября.

Пожар в доме Grenfell Tower для проживающих на социальном обеспечении граждан, расположенном в Северном Кенсингтоне — не слишком благополучном районе на западе британской столицы, произошел ночью 14 июня. Погибшими признаны 46 человек из 80 жертв, включая пропавших без вести. Большинство проживавших в доме были выходцами из стран Африки и Ближнего Востока.

После трагедии премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала, что 158 семьям, проживавшим в высотке Grenfell Tower, будет предложено комфортабельное временно жилье, а затем квартиры в этом же районе.