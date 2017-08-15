Расследование пожара в высотке в Лондоне формально началось во вторник

ЛОНДОН, 15 авг – РИА Новости. Расследование пожара в высотном доме Grenfell Tower в Лондоне во вторник получило официальный старт – офис премьер-министра опубликовал переписку с руководителем комиссии по расследованию пожара в башне Мартином Мур-Биком, в переписке Мур-Бик предлагает план расследования, а офис премьера его утверждает и "объявляет официальный старт сегодня, 15 августа".
Комиссия по расследованию предполагает выяснить следующие пункты: "причина и ход распространения огня, дизайн, конструкция и ремонт Grenfell Tower", "действия местных властей", последующие действия местных властей. Также предполагается выяснить, как скоро пожарные бригады выехали на место событий.
Как ожидается, первые предварительные слушания хода расследования состоятся 14 сентября.
После трагедии премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала, что 158 семьям, проживавшим в высотке Grenfell Tower, будет предложено комфортабельное временно жилье, а затем квартиры в этом же районе.