В Узбекистане взорвался перевозивший пропан грузовик, пострадал водитель

ТАШКЕНТ, 15 авг – РИА Новости. Топливозаправщик, перевозивший сжиженный природный газ (пропан) для автомобильных газозаправочных станций (АГЗС), взорвалась ночью во вторник в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана, пострадал водитель, сообщил РИА Новости представитель управления пожарной безопасности МВД республики.

По данным МВД, 15 августа в 00.25 (22.25 мск) на территории крытого автомобильного гаража принадлежащего АК "Жанубгаз", расположенного на участке автомобильной дороги "Карши-Бешкент", во время перекачивания пропана из резервуара грузового автомобиля ЗИЛ-130 для грузового автомобиля MAN произошел взрыв газа.

"В результате инцидента водитель ЗИЛ-130 получил ожоги второй-третьей степени. В настоящее время потерпевший доставлен в центр экстренной медицинской помощи Карши, его состояние удовлетворительное", — уточнили в МВД.

В Узбекистане около 70% автомобильного транспорта переведено на газ, поскольку в стране существует дефицит дизельного топлива и бензина. Вместе с тем на дорогах страны регулярно фиксируются случаи взрыва автомобилей, работающие на "голубом топливе". В частности, в мае 2010 года автобус с газовым оборудованием взорвался в Ташкенте, шесть человек погибли, десятки были ранены. В июле 2012 года взорвался легковой автомобиль в Ташкенте, погибли три человека. По данным автомобильной инспекции, главной причиной подобных происшествий остается установка несертифицированного газового оборудования, а также нарушение техники безопасности на заправках.