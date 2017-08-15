У берегов Хургады потерпел крушение катер с туристами

КАИР, 15 авг — РИА Новости. Двадцать пять туристов, в том числе иностранцы, эвакуированы с прогулочного катера, терпящего бедствие в Красном море у курортного египетского города Хургада, сообщил во вторник портал "Youm7" со ссылкой на местную Ассоциацию по спасению на море.

По данным ассоциации, на пульт которой и поступил сигнал о бедствии, в машинное отделение катера начала поступать вода. К судну поспешили находящиеся поблизости другие туристические катера.

По данным СМИ, среди туристов были и иностранцы. Никто из экипажа катера и отдыхающих не пострадал.

В минувшую пятницу египетские ВМС спасли в открытом море 24 туриста из Испании, на борту прогулочной яхты которых возник пожар.