Российский ИЛ-76 увеличил число вылетов для тушения пожара в Армении

ЕРЕВАН, 15 авг – РИА Новости. Российский противопожарный самолет ИЛ-76 выполняет третий полет для тушения пожара в старейшем в Армении заповеднике – Хосровском лесу, сообщила во вторник РИА Новости заместитель начальника управления информации и по связям с общественностью армянского МЧС Нана Гндоян.

Армянские спасатели пытаются потушить сразу два лесных пожара — на территории Ваойцдзорской области и государственного заповедника "Хосровский лес" в Араратской области. Огонь охватил сотни гектаров зеленых насаждений. По словам главы МЧС республики Давида Тонояна, лесные пожары на территории Армении стали самыми масштабными за последние 14 лет.

"После двух полетов была проведена воздушная разведка местности, по итогам которой было решено осуществить третий вылет ИЛ-76 к месту пожара. Сейчас заметны положительные тенденции", — сказала Гндоян.

Ранее в российском МЧС сообщили, что в соответствии с запросом правительства Армении в Ереван вылетел самолет МЧС России Ил-76, оснащенный выливными авиационными приборами, для тушения лесных пожаров на территории заповедника "Хосровский лес". Ил-76, который считается одним из крупнейших противопожарных самолетов в мире, за один раз способен сбросить на очаг пожара 42 тонны воды, создать заградительную полосу длиной 800 и шириной 60 метров, площадью около 50 тысяч квадратных метров.

Хосровский лес был основан в IV веке нашей эры армянским царем Хосровом III Аршакидом. В 1958 году на этом месте был создан государственный заповедник площадью более 29 тысяч гектаров. Он богат флорой и фауной, здесь произрастает около 1,8 тысячи видов растений, из них 24 — эндемики (виды растений и животных, свойственные относительно небольшой территории), а 80 входят в Красную книгу Армении. В лесу обитают занесенные в Красную книгу леопарды, рыси, арменийские муфлоны, безоаровые козлы, медведи, а также кабаны, лисицы, зайцы, куницы, волки, барсуки, коршуны, орлы, дикие голуби.