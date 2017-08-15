Российский ИЛ-76 увеличил число вылетов для тушения пожара в Армении

ЕРЕВАН, 15 авг – РИА Новости. Российский противопожарный самолет ИЛ-76 выполняет третий полет для тушения пожара в старейшем в Армении заповеднике – Хосровском лесу, сообщила во вторник РИА Новости заместитель начальника управления информации и по связям с общественностью армянского МЧС Нана Гндоян.
"После двух полетов была проведена воздушная разведка местности, по итогам которой было решено осуществить третий вылет ИЛ-76 к месту пожара. Сейчас заметны положительные тенденции", — сказала Гндоян.
Хосровский лес был основан в IV веке нашей эры армянским царем Хосровом III Аршакидом. В 1958 году на этом месте был создан государственный заповедник площадью более 29 тысяч гектаров. Он богат флорой и фауной, здесь произрастает около 1,8 тысячи видов растений, из них 24 — эндемики (виды растений и животных, свойственные относительно небольшой территории), а 80 входят в Красную книгу Армении. В лесу обитают занесенные в Красную книгу леопарды, рыси, арменийские муфлоны, безоаровые козлы, медведи, а также кабаны, лисицы, зайцы, куницы, волки, барсуки, коршуны, орлы, дикие голуби.