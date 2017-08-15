На Украине выстрелом в голову убили красноярца

КРАСНОЯРСК, 15 авг — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства убийства 43-летнего жителя города Ачинска Красноярского края, чье тело с пулевым ранением в голову было доставлено с Украины, сообщила РИА Новости официальный представитель краевого ГСУ СК Ольга Шаманская.

"По предварительной версии следствия, с 13 июля по 02 августа 2016 года гражданин Российской Федерации находился на территории Украины — более точное место следствием не установлено — где неустановленный злоумышленник причинил ему смертельное огнестрельное ранение. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти мужчины явилось огнестрельное пулевое ранение головы", — сказала собеседница.

Краевые следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).