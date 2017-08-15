Гостям британских фестивалей Reading и Leeds запретили приносить ананасы

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Организаторы ежегодных музыкальных фестивалей Reading и Leeds, проходящих одновременно в Великобритании, запретили проносить на их территорию ананасы наряду с фейерверками и оружием после призыва одной из групп приходить на концерты с этим фруктом.
Другие фрукты или овощи в списке запрещенных предметов не числятся.
Организаторы заявили телеканалу Би-Би-Си, что такой шаг вызван поведением фанатов одной из групп фестиваля – Glass Animals, приносящих на концерты несколько сотен ананасов в ответ на призыв фронтмена группы. В одной из песен группы содержится фраза "ананасы у меня в голове".
В ответ на решение организаторов фанаты нашли выход из ситуации – они собираются прийти на фестиваль в костюмах ананасов. Группа одобрила такой шаг в своем аккаунте в Twitter. Фестивали состоятся с 25 по 27 августа в британских городах Рединг и Лидс.
Pineapples have appeared on a list of items banned from this year's Reading and Leeds Festivals https://t.co/X0gk0cV35R pic.twitter.com/CYnsMHMHJe— BBC News England (@BBCEngland) 14 августа 2017 г.