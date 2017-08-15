В Бостоне неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Вандал осквернил памятник жертвам Холокоста в американском городе Бостон, штат Массачусетс, пишет во вторник местная газета Hill.

Как пишет газета, очевидцы в понедельник вечером увидели, как неизвестный кинул камень в мемориал. Мемориал состоит из шести стеклянных башен, символизирующих 6 миллионов погибших евреев. Неизвестный разрушил одну из граней мемориала.

​На место происшествия прибыли стражи порядка, им удалось задержать вандала.

После инцидента мэр города Марти Волш написал в Twitter, что "сегодня и каждый день Бостон будет противостоять ненависти". Также он похвалил полицию за быстрое реагирование.

Teen charged with willful and malicious destruction of property for allegedly vandalizing Boston Holocaust Memorial https://t.co/PlaKPA47Sl pic.twitter.com/XEDR4zb2KT — CNN (@CNN) 15 августа 2017 г.

​Как отмечает издание, это уже второе за 2017 год нападение вандалов на мемориал.

Инцидент произошел на фоне проходящих в ряде городов США акций против расизма и фашизма.

В Виргинии действует режим чрезвычайного положения в связи со столкновениями в Шарлоттсвилле сторонников ультраправых организаций и их противников. В результате инцидентов в городе погиб один человек, пострадали еще 34. Двое полицейских погибли при крушении вертолета, участвовавшего в обеспечении безопасности в городе.