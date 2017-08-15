Станция лондонского метро Холборн возобновила работу

ЛОНДОН, 15 авг — РИА Новости. Станцию лондонского метро Холборн, которую эвакуировали во вторник из-за пожарной сигнализации, вновь открыли для пассажиров, сообщается на сайте транспортного оператора британской столицы Transport for London (TfL).
Как отметили в ведомстве, станция была закрыта "из-за необходимости отреагировать на срабатывание противопожарной сигнализации". В сообщении в аккаунте TfL в Twitter говорилось о "неисправном поезде".
Пользователи соцсетей ранее сообщали о том, что "после громкого хлопка на станции последовало задымление, станцию эвакуировали".
Some happenings a going on with my train this morning #holborn #tube #centralline pic.twitter.com/pXX69g5otD— Abby (@abersentia) 15 августа 2017 г.