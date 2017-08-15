Станция лондонского метро Холборн возобновила работу

ЛОНДОН, 15 авг — РИА Новости. Станцию лондонского метро Холборн, которую эвакуировали во вторник из-за пожарной сигнализации, вновь открыли для пассажиров, сообщается на сайте транспортного оператора британской столицы Transport for London (TfL).

"Станция Холборн сейчас полностью открыта, поезда следуют как обычно", — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, станция была закрыта "из-за необходимости отреагировать на срабатывание противопожарной сигнализации". В сообщении в аккаунте TfL в Twitter говорилось о "неисправном поезде".

Пользователи соцсетей ранее сообщали о том, что "после громкого хлопка на станции последовало задымление, станцию эвакуировали".

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