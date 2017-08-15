В Николаеве нашли возбудителя холеры

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости. Возбудитель холеры обнаружили в реке в украинском городе Николаев, случаи заболевания среди населения не зафиксированы, сообщила пресс-служба Николаевской областной государственной администрации.

Холера — острая кишечная инфекция, характеризующаяся поражением тонкого кишечника, рвотой, быстрой потерей организмом жидкости с развитием различной степени обезвоживания вплоть до смерти.

"При проведении планового… мониторинга воды открытых водоемов… в районе пешеходного Ингульского моста (город Николаев, Центральный район) из пробы от 07.08.2017 года выделен Vibrio cholerea O1 биовар Eltor серовар Ogawa", — говорится в сообщении областной администрации в Facebook.

Как отмечается, в Николаевской обладминистрации состоялось экстренное совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям, в ходе которого сообщили, что пока не зафиксировано не одного случая заболевания среди населения. Комиссия рекомендовала Николаевскому городскому совету запретить купание и лов рыбы в акватории рек Ингул, Южный Буг, Днепро-Бугского лимана, принять безотлагательные меры по ликвидации мест стихийной торговли продуктами питания, особенно рыбопродуктами.

По данным пресс-службы, все областные и городские службы переведены в состояние повышенной готовности. Ситуация находится на контроле руководства обладминистрации.