СМИ сообщили о предотвращении попытки покушения на руководство СБУ

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости. Покушение на руководство Службы безопасности Украины (СБУ) предотвращено в Киеве, сообщает во вторник украинское интернет-издание "Вести".

"В Киеве предотвратили покушение на руководство СБУ… В подготовке втемную использовали и действующего сотрудника спецслужб — контрразведчика управления СБУ в Днепропетровской области", — сообщает издание со ссылкой на судебное решение, которое оказалось в распоряжении журналистов.

По данным издания, неустановленные лица подыскивали оружие для совершения убийств руководства СБУ. Предполагаемые киллеры под видом частных детективов добывали информацию о сотрудниках Службы безопасности, в том числе информацию о телефонных звонках силовиков, утверждает издание.

Сообщается, что в рамках этого дела в октябре 2016 года в Киеве были задержаны трое вооруженных людей. При обыске у них нашли пистолеты Макарова и Стечкина, штурмовую винтовку "Форт" и около сотни патронов калибра 5,45 и 9 миллиметров. При себе у мужчин были удостоверения сотрудников полиции Киевской области и участников боевых действий.

При этом в пресс-службе СБУ изданию сообщили, что о попытке покушения информации нет.