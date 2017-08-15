Российский Ил-76 повторно вылетел на тушение лесного пожара в Армении

ЕРЕВАН, 15 авг – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Российский самолет Ил-76 совершает поле заправки водой второй рейс для тушения лесного пожара в старейшем заповеднике Армении, Хосровском лесу, сообщили во вторник в пресс-службе армянского МЧС.
"После заправки водой на аэродроме Эребуни противопожарный самолет МЧС России Ил-76 повторно вылетел к месту пожара в Хосровском лесу", — говорится в сообщении
В тушении огня участвуют 73 спасателя, 132 военнослужащих ВС Армении, 70 сотрудников полиции, 50 работников лесного хозяйства и жители близлежащих сел вместе с главами администраций.
Как сообщили в пресс-службе МЧС России, самолет "совершил уже два сброса воды общей массой более 42 тонн, работа продолжается".
Ранее в российском МЧС сообщили, что в соответствии с запросом правительства Армении в Ереван вылетел самолет МЧС России Ил-76, оснащенный выливными авиационными приборами, для тушения лесных пожаров на территории заповедника "Хосровский лес". Ил-76, который считается одним из крупнейших противопожарных самолетов в мире, за один раз способен сбросить на очаг пожара 42 тонны воды, создать заградительную полосу длиной 800 и шириной 60 метров, площадью около 50 тысяч квадратных метров.
Хосровский лес был основан в IV веке нашей эры армянским царем Хосровом III Аршакидом. В 1958 году на этом месте был создан государственный заповедник площадью более 29 тысяч гектаров. Он богат флорой и фауной, здесь произрастает около 1,8 тысячи видов растений, из них 24 — эндемики (виды растений и животных, свойственные относительно небольшой территории), а 80 входят в Красную книгу Армении. В лесу обитают занесенные в Красную книгу леопарды, рыси, арменийские муфлоны, безоаровые козлы, медведи, а также кабаны, лисицы, зайцы, куницы, волки, барсуки, коршуны, орлы, дикие голуби.