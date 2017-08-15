Российский Ил-76 повторно вылетел на тушение лесного пожара в Армении

ЕРЕВАН, 15 авг – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Российский самолет Ил-76 совершает поле заправки водой второй рейс для тушения лесного пожара в старейшем заповеднике Армении, Хосровском лесу, сообщили во вторник в пресс-службе армянского МЧС.

Армянские спасатели пытаются потушить сразу два лесных пожара — на территории Ваойцдзорской области и государственного заповедника "Хосровский лес" в Араратской области. Огонь охватил сотни гектаров зеленых насаждений. По словам главы МЧС республики Давида Тонояна, лесные пожары на территории Армении стали самыми масштабными за последние 14 лет.

"После заправки водой на аэродроме Эребуни противопожарный самолет МЧС России Ил-76 повторно вылетел к месту пожара в Хосровском лесу", — говорится в сообщении

В тушении огня участвуют 73 спасателя, 132 военнослужащих ВС Армении, 70 сотрудников полиции, 50 работников лесного хозяйства и жители близлежащих сел вместе с главами администраций.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, самолет "совершил уже два сброса воды общей массой более 42 тонн, работа продолжается".

В российском ведомстве также отметили, что в заповеднике зафиксировано 10 термоточек. Основная задача экипажа Ил-76 — локализовать пожары и не допустить распространения огня. Экипаж самолета подготовлен к работе в сложных условиях и имеет большой опыт тушения природных пожаров, неоднократно участвовал в ликвидации чрезвычайных ситуаций в России и за рубежом.

Ранее в российском МЧС сообщили, что в соответствии с запросом правительства Армении в Ереван вылетел самолет МЧС России Ил-76, оснащенный выливными авиационными приборами, для тушения лесных пожаров на территории заповедника "Хосровский лес". Ил-76, который считается одним из крупнейших противопожарных самолетов в мире, за один раз способен сбросить на очаг пожара 42 тонны воды, создать заградительную полосу длиной 800 и шириной 60 метров, площадью около 50 тысяч квадратных метров.

Хосровский лес был основан в IV веке нашей эры армянским царем Хосровом III Аршакидом. В 1958 году на этом месте был создан государственный заповедник площадью более 29 тысяч гектаров. Он богат флорой и фауной, здесь произрастает около 1,8 тысячи видов растений, из них 24 — эндемики (виды растений и животных, свойственные относительно небольшой территории), а 80 входят в Красную книгу Армении. В лесу обитают занесенные в Красную книгу леопарды, рыси, арменийские муфлоны, безоаровые козлы, медведи, а также кабаны, лисицы, зайцы, куницы, волки, барсуки, коршуны, орлы, дикие голуби.