В Узбекистане намерены создать институт изучения проблем молодежи

ТАШКЕНТ, 15 авг — РИА Новости. Институт изучения проблем молодежи и подготовки перспективных кадров будет создан в Узбекистане, соответствующее постановление президента страны Шавката Мирзиеева опубликовано во вторник на официальном сайте главы государства.

"Институт является государственным учреждением, деятельность которого направлена на изучение проблем молодежи, проведение научно- исследовательских и аналитических изысканий в данном направлении, а также переподготовку и повышение квалификации перспективных молодых кадров", — говорится в постановлении. Учредителями института являются Академия государственного управления при президенте республики и Союз молодежи Узбекистана.

Документом определено, что отбор слушателей для прохождения курсов в институте осуществляется Союзом молодежи Узбекистана из числа лиц, рекомендованных органами государственной власти, государственного и хозяйственного управления, а также общественными организациями. Возраст слушателей будет ограничен 30 годами, они должны иметь базовое высшее образование и не менее двух лет трудового стажа.

В начале июля съезд общественного молодежного движения Узбекистана "Камолот" ("Зрелость") принял решение о преобразовании структуры в государственную организацию "Союз молодежи Узбекистана".

Союз молодежи Узбекистана действовал в республике в 1993-1996 годах. В настоящее время в его рядах насчитывается более 5,5 миллионов молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.