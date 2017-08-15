Министры обороны Украины и Польши обсудили сотрудничество в сфере обороны

Министр обороны Украины Степан Полторак и министр обороны Польши Антони Мачеревич во время подписания соглашения на саммите НАТО в Варшаве. Архивное фото

Министр обороны Украины Степан Полторак и министр обороны Польши Антони Мачеревич во время подписания соглашения на саммите НАТО в Варшаве. Архивное фото

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости. Министры обороны Украины и Польши Степан Полторак и Антони Мачеревич обсудили вопрос усиления военно-технического сотрудничества между ВС двух стран, сообщила во вторник пресс-служба украинского оборонного ведомства.

Ранее пресс-служба Минобороны Украины сообщила, что Полторак находится с визитом в Польше, где проведет переговоры со своим польским коллегой и примет участие в военном параде.

"Во время встречи стороны рассмотрели вопрос об усилении сотрудничества между вооруженными силами Украины и Польши в сфере военно-технического сотрудничества, дальнейшего развития и обучения литовско-польско-украинской бригады", — говорится в сообщении.

Как отмечается, Полторак проинформировал польского коллегу о ситуации в Донбассе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.