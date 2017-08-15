Россия в отношениях с Ираном придерживается обязательств, заявили в МИД

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Москва в отношениях с Тегераном действует и всегда будет действовать строго в соответствии со своими международными обязательствами, заявил РИА Новости источник в МИД РФ, комментируя публикацию СМИ об отправке Ираном в РФ для ремонта наступательного вооружения.

Ранее немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на неназванные источники в "западных спецслужбах" опубликовала информацию, согласно которой Иран в нарушение резолюции СБ ООН якобы переправил в Россию через Сирию для обслуживания некие компоненты тяжелых наступательных вооружений. Данные действия, по заявлению источников Welt am Sonntag, нарушают резолюцию 2231 СБ ООН, в которой зафиксированы положения совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.

"Проблемы с восприятием происходящего в наших отношениях с Ираном не с российской стороны, разумеется, потому что мы действуем и всегда будем действовать строго в соответствии со своими международными обязательствами. А эти проблемы у тех антироссийски настроенных редакций СМИ, которые выискивают просто на пустом месте поводы и предлоги, чтобы еще осложнить и без того крайне тяжелый мрачный фон восприятия того, что происходит и в диалоге России с Западной Европой, и в отношениях между Западом в целом и Россией", — сказал собеседник агентства.

"Разумеется, на этом фоне отношения Москвы и Тегерана превращаются в разменную монету, которая используется авторами подобных публикаций в неблаговидных целях", — добавил источник в российском МИД.