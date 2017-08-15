Угроза выхода Ирана из соглашения по атому реальна, считают в Совфеде

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Угроза выхода Ирана из соглашения по ядерной программе абсолютно реальна, это чревато новым очагом напряжённости на Ближнем Востоке, заявил во вторник РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Президент Ирана Хасан Роухани ранее заявил, что страна может выйти из соглашения по ядерной программе "в считанные часы", если США продолжат расширять санкции.

"Это абсолютно реальная угроза. Если Иран выходит из этого соглашения, сразу возникает очаг напряжённости на Ближнем Востоке", — сказал Джабаров.

По его словам, необходимы оперативные дипломатические усилия на этом направлении, чтобы не допустить этого. "В дело сейчас должны вступить дипломаты, иначе заговорят пушки", — заявил сенатор.

Как отметил Джабаров, сложившаяся ситуация стала результатом политики Белого дома, который "в угоду Конгрессу согласился на усиление санкций, в том числе, в отношении Ирана".

"Теперь настало время больших переговоров, необходимо остановить воинственную риторику. Возможно, США стоит подумать о введении эмбарго на новые санкции", — сказал он.