Угроза выхода Ирана из соглашения по атому реальна, считают в Совфеде

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Угроза выхода Ирана из соглашения по ядерной программе абсолютно реальна, это чревато новым очагом напряжённости на Ближнем Востоке, заявил во вторник РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Это абсолютно реальная угроза. Если Иран выходит из этого соглашения, сразу возникает очаг напряжённости на Ближнем Востоке", — сказал Джабаров.
По его словам, необходимы оперативные дипломатические усилия на этом направлении, чтобы не допустить этого. "В дело сейчас должны вступить дипломаты, иначе заговорят пушки", — заявил сенатор.
"Теперь настало время больших переговоров, необходимо остановить воинственную риторику. Возможно, США стоит подумать о введении эмбарго на новые санкции", — сказал он.