Минюст США запросил у провайдера информацию о протестующих против Трампа

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Министерство юстиции США запросило у интернет-провайдера Dreamhost информацию о посетителях сайта, который использовался для организации протестов против президента Дональда Трампа, сообщается на сайте провайдера.

По данным Dreamhost, провайдер работал с минюстом на протяжении нескольких месяцев по запросу ведомства. Таким образом, провайдер должен был передать американскому правительству 1,3 миллиона IP-адресов посетителей сайта disruptj20, контактную информацию, адреса электронной почты и фотографии тысяч пользователей.

"Эту информацию могут использовать, чтобы установить личность любого человека, который использовал этот сайт для выражения политических взглядов, что защищено первой поправкой конституции… этого должно быть достаточно для того, чтобы насторожиться", — говорится в сообщении провайдера.

Ранее сообщалось, что сотни протестующих против политики Дональда Трампа вышли в понедельник вечером к небоскребу Trump Tower, ожидая приезда президента США в неофициальную резиденцию в Нью-Йорке. "Этот кошмар должен закончиться: режим Трампа и Пенса должен уйти" — гласили многие плакаты, которыми "вооружились" активисты.