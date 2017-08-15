Премьер-министр Таиланда планирует посетить США в октябре

БАНГКОК, 15 авг – РИА Новости. Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча посетит США с официальным визитом в октябре 2017 года, заявил на брифинге для СМИ во вторник министр иностранных дел Таиланда Дон Праматвинай.

Брифинг транслировал в утреннем выпуске новостей Одиннадцатый (правительственный) телеканал Таиланда.

"Премьер-министр отправится с официальным визитом в США в октябре этого года. По приглашению президента Дональда Трампа он посетит Белый Дом", — заявил министр, добавив, что переговоры двух лидеров будут касаться вопросов торгово-экономических отношений Таиланда и США, взаимных инвестиций, вопросов обороны и проблем региональной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее премьер-министр Чан-Оча заявлял о том, что в октябре отправится в США с визитом, который сначала планировался на июль этого года, но был перенесен. Комментируя это заявление премьера, министр иностранных дел Таиланда Дон Праматвинай на прошлой неделе сообщил СМИ, что МИД Таиланда и госдепартамент США согласовывают точные даты визита.