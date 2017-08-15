В Японии прошла траурная церемония памяти погибших во Второй мировой войне

ТОКИО, 15 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Церемония памяти 3,1 миллиона погибших во время Второй мировой войны японцев прошла в Токио, в ней приняли участие император Акихито с супругой, премьер-министр Синдзо Абэ и члены кабинета министров. Мероприятие транслировалась в прямом эфире.
Вслед за ним выступил император Японии Акихито.
"Я вновь испытываю глубокую скорбь, когда думаю о тех, чьи бесценные жизни отняла прошлая война, и об их семьях. Сейчас, глубоко скорбя оглядываясь в прошлое, мы желаем, чтобы ужасы войны больше не повторились, и вместе со всем народом мы скорбим о павших и молимся о мире во всем мире и развитии нашей страны", — сказал монарх.
Воспоминания хранят самые разные эмоции людей, слушавших обращение. Взрослые плакали, многие не могли поверить, понимая, что это означает поражение Японии, другие не могли скрыть своей радости в надежде вновь увидеть мужей, отцов и сыновей. И в современной Японии этот день вызывает противоречивые чувства и мнения.