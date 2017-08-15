Абэ извинился за то, что не смог лично посетить храм Ясукуни

ТОКИО, 15 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ передал свои извинения за то, что не смог сам посетить храм Ясукуни, который в странах Азии ассоциируется с японским милитаризмом.

Утром премьер-министр направил подношение в храм, передав его через своего помощника на посту председателя Либерально-демократической партии Масахико Сибаяму.

"Приношу свои глубочайшие извинения, что не смог посетить храм самостоятельно. Прошу вас как следует поклониться от меня (богам, душам павших – ред.), — передал журналистам слова главы правительства Сибаяма, которого цитирует агентство Киодо.

Во вторник Япония отмечает 72-ю годовщину с того дня, когда император Японии Хирохито объявил об выходе Японии из Второй мировой войны. В Японии в этот день проходит церемония памяти жертв Второй мировой войны. Также в этот день группа депутатов от различных партий посещают храм в знак памяти павших воинов. В прошлом году группа состояла из 67 человек.

Посещения храма японскими политиками, как правило, происходит три раза в год — на ритуальные праздники в апреле и в октябре, а также в день объявления о выходе Японии из Второй мировой войны 15 августа. Некоторые политики посещают храм в конце года.

Абэ после своего избрания на пост премьер-министра страны в декабре 2012 года только один раз лично посещал храм — в декабре 2013 года. Однако это вызвало не только традиционно резко отрицательную реакцию в Китае и Южной Корее, но и заметное охлаждение в отношениях с главным союзником Японии — Соединенными Штатами.

В храме Ясукуни поклоняются душам всех воинов, отдавших жизнь за "императора и великую Японию". Здесь хранятся памятные таблички с именами 2,5 миллиона солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, они включают также имена 14 военных преступников Второй мировой войны.