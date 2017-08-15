Абэ направил подношение в "милитаристский" храм Ясукуни

ТОКИО, 15 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил подношение в храм Ясукуни, который в странах Азии ассоциируется с японским милитаризмом.
Во вторник Япония отмечает 72-ю годовщину с того дня, когда император Японии Хирохито объявил об выходе Японии из Второй мировой войны. В Японии в этот день проходит церемония памяти жертв Второй мировой войны. Также в этот день группа депутатов от различных партий совершают посещение храма в знак памяти павших. В прошлом году группа состояла из 67 человек.
Посещения храма японскими политиками, как правило, происходит три раза в год — на ритуальные праздники в апреле и в октябре, а также в день объявления о выходе Японии из Второй мировой войны 15 августа. Некоторые политики посещают храм в конце года.
Посещение храма членами правительства Японии неизменно встречает резкую критику со стороны Китая и Южной Кореи, которые усматривают в этом возрождение милитаристского духа и имперских амбиций Японии.
В храме Ясукуни поклоняются душам всех воинов, отдавших жизнь за "императора и великую Японию". Здесь хранятся памятные таблички с именами 2,5 миллиона солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, они включают также имена 14 военных преступников Второй мировой войны.