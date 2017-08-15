В Колумбии сенатора приговорили к предварительному заключению за коррупцию

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Верховный суд Колумбии в понедельник приговорил сенатора Бернардо Элиаса к предварительному заключению за его причастность к коррупционному делу, связанному с бразильской строительной компанией Odebrecht, сообщает издание Heraldo.

"Национальный пенитенциарно-тюремный институт подчинился решению Верховного суда, чтобы он был переведен в (тюрьму – ред.) La Picota", — заявила адвокат Элиаса Сильвиа Рухелес.

Cенатор Бернардо Элиас был задержан в четверг. Его обвиняют в том, что он получил 17 миллиардов песо (более 340 миллионов рублей) в виде взятки от Odebrecht при заключении контракта на постройку дороги. Как сообщила прокуратура, заплатив взятку, бразильский строительный гигант получил это право в 2014 году. По этому делу открыто расследование в отношении еще троих сенаторов. Cуд вызвал президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса, бывшего вице-президента страны Хермана Варгаса Льераса и нескольких действующих министров для дачи показаний.

Ранее сообщалось, что представители властей ряда стран Латинской Америки получали миллионные взятки от Odebrecht. Согласно информации американского суда, Odebrecht заплатила иностранным политикам и представителям властей в общей сложности 439 миллионов долларов с 2001 по 2016 год. В число получателей "благодарностей" от строительного гиганта за выгодные контракты вошли чиновники Аргентины, Колумбии, Доминиканской Республики, Эквадора, Гватемалы, Мексики, Панамы и Перу, максимальную сумму получили чиновнике в Венесуэле — 98 миллионов долларов.

Odebrecht — один из основных подрядчиков бразильского энергетического гиганта Petrobras. В июне 2016 года президент Odebrecht Марселу Одебрехт был задержан полицией Бразилии как один из подозреваемых по делу о коррупции в Petrobras.