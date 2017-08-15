МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Гражданину США предъявили обвинения в планировании подрыва банка в столице американского штата Оклахома, сообщает местный телеканал News Channel 4.

Сообщается, что 23-летний Джерри Дрэйк Варнелл планировал установить бомбу в автомобиле, припаркованном рядом с крупнейшим банком Оклахомы BancFirst. Согласно судебным документам, до этого Варнелл хотел подорвать здание Федерального резерва в Вашингтоне, так как был разочарован в правительстве США.

По данным американских СМИ, обвиняемый симпатизировал американскому террористу Тимоти Маквею, который в 1995 году организовал взрыв в федеральном здании имени Альфреда Марра в Оклахома-Сити. В результате теракта погибли 168 человек, в том числе 19 детей. До событий 9 сентября 2001 года этот теракт считался крупнейшим в США.

По данным СМИ, Варнеллу может грозить до 20 лет тюремного заключения.