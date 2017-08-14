На Украине допустили, что ракетные технологии могли попасть в КНДР

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Ракетные технологии украинского конструкторского бюро "Южное" могли в оказаться в КНДР, заявил в интервью изданию "Страна.Ua" бывший сотрудник КБ.

Источник издания на условиях анонимности рассказал, что Северная Корея проявляла интерес к украинским ракетным двигателям. Он напомнил, что несколько лет назад северокорейцы пытались выкрасть с предприятия соответствующую документацию, однако были задержаны.

Он не исключил, что документация по ракетным двигателям могла все же попасть в руки северокорейцев — те могли найти "неофициальный подход" к украинской стороне. "Вы представляете, какие деньги здесь могут быть замешаны и какие чины? А тут вам будет инженер о таком рассказывать. Да меня как муху прихлопнут", — цитирует экс-сотрудника КБ "Страна.Ua".

То, что Украина могла помочь КНДР получить специалистов и необходимую документацию для создания баллистических ракет, предположил и главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский в интервью "Национальной службе новостей".

При этом эксперт выразил сомнение в том, что Северная Корея использовала двигатели, непосредственно изготовленные на Украине. Вместо этого, по его мнению, Пхеньян приобретал техническую документацию и пользовался услугами конструкторов и других специалистов.

"Они делились с ними своими знаниями и навыками, и, насколько я знаю, некоторые из них даже побывали в Северной Корее. А украинским специалистам это нужно было потому, что они сидели без денег", — пояснил Мураховский.

Вместе с тем эксперт напомнил, что пока происхождение двигателей точно не установлено и все гипотезы об их появлении у КНДР — лишь предположения, основанные на анализе конструкции северокорейских ракет.

Ранее американская газета New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра International Institute for Strategic Studies Майкла Эллемана сообщила, что КНДР могла получить для баллистических ракет двигатели, произведенные на заводе "Южмаш".

На Украине заявили, что публикация New York Times не имеет под собой оснований. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов назвал статью "провокацией". На заводе "Южмаш" также опровергли данные американского издания.