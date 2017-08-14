В Германии на складе произошла утечка опасных веществ, есть пострадавшие

БЕРЛИН, 14 авг — РИА Новости. Незначительная утечка опасных химических веществ произошла на складе в районе Эмсланд в федеральной земле Нижняя Саксония, два человека пострадали, сообщило в понедельник агентство dpa со ссылкой на местных пожарных.

Утечка опасных веществ в результате повреждения контейнера произошла на складе одной из транспортных компаний. Двое сотрудников получили легкие травмы, им была оказана медицинская помощь на месте.

По данным dpa, речь идет об утечке 20 литров органического пероксида. На место происшествия прибыли около 150 полицейских, пожарных и сотрудников спецподразделения округа.

Пожарная служба сначала объявила о чрезвычайном положении, однако затем отменила тревогу. В настоящее время склад закрыт, вентиляция в нем отключена.

Органические пероксиды широко используются в производстве пластмасс и резины, а также в других областях. Главной опасностью при обращении с ними является возможность их возгорания и взрыва при воздействии разных факторов, в том числе трения или удара. Кроме того, органические пероксиды токсичны и могут вызвать раздражение кожи, слизистых оболочек и глаз.