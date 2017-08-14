Крупнейшая партия Косово бойкотирует работу нового созыва парламента

БЕЛГРАД, 14 авг – РИА Новости. Коалиция бывших полевых командиров Освободительной армии Косово (ОАК), победившая на июньских парламентских выборах, в понедельник в очередной раз сорвала учредительное заседание нового созыва парламента самопровозглашенной республики.

Победившая коалиция вокруг близкой президенту непризнанного государства Хашиму Тачи Демократической партии Косово (ДПК) ранее выдвинула на второй срок спикером бывшего полевого командира ОАК Кадри Весели, чтобы затем сформировать правительство во главе с другим албанским экс-боевиком и бывшим премьером Рамушем Харадинаем.

Политические оппоненты Тачи и Харадиная единогласно выступили против кандидатуры Весели. В ответ на это коалиция ДПК начала бойкот работы парламента. В понедельник уже в четвертый раз учредительное заседание косовского заксобрания не получило кворума.

"На сегодняшнем заседании кроме депутатов коалиции ДПК отсутствуют парламентарии партии "Сербский список", "Альянса за новое Косово" Бехджета Паццоли, депутат Теута Ругова из Демократического союза Косово (ДСК) и представители нацменьшинств. В зале находится 55 депутатов, что означает отсутствие кворума", — передает Радио и Телевидение Косово (РТК).

Для создания парламентского большинства необходима поддержка 61 депутата, в то время как коалиция ДПК располагает всего 39 мандатами из 120. Главные конкуренты ДПК — коалиция умеренных реформистов ДСК и Альянса за новое Косово Бехджета Паццоли с 29 мандатами, и радикальное движение "Самоопределение" Альбина Курти, получившее 32 депутатских места категорически отказались вступать в коалицию с Тачи и Харадинаем.

Таким образом, крупнейшие политические силы в Приштине уже два месяца после досрочных парламентских выборов не могут избрать председателя законодательного органа и сформировать новое правительство.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО.

Оставшиеся в Косово и Метохии около 100 тысяч сербов живут на севере края и в нескольких анклавах на юге. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Сирия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.