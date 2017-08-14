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В мире

Крупнейшая партия Косово бойкотирует работу нового созыва парламента

18:5914.08.2017
(обновлено: 22:26 14.08.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВид города Приштина. Архивное фотоВид города Приштина. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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БЕЛГРАД, 14 авг – РИА Новости. Коалиция бывших полевых командиров Освободительной армии Косово (ОАК), победившая на июньских парламентских выборах, в понедельник в очередной раз сорвала учредительное заседание нового созыва парламента самопровозглашенной республики.

Празднование 9-й годовщины независимости Республики Косово в Приштине, 17 февраля 2017 года
© AFP 2017 / Armend Nimani
И нашим и вашим. Косово вновь стало яблоком раздора

Победившая коалиция вокруг близкой президенту непризнанного государства Хашиму Тачи Демократической партии Косово (ДПК) ранее выдвинула на второй срок спикером бывшего полевого командира ОАК Кадри Весели, чтобы затем сформировать правительство во главе с другим албанским экс-боевиком и бывшим премьером Рамушем Харадинаем.

Политические оппоненты Тачи и Харадиная единогласно выступили против кандидатуры Весели. В ответ на это коалиция ДПК начала бойкот работы парламента. В понедельник уже в четвертый раз учредительное заседание косовского заксобрания не получило кворума.

"На сегодняшнем заседании кроме депутатов коалиции ДПК отсутствуют парламентарии партии "Сербский список", "Альянса за новое Косово" Бехджета Паццоли, депутат Теута Ругова из Демократического союза Косово (ДСК) и представители нацменьшинств. В зале находится 55 депутатов, что означает отсутствие кворума", — передает Радио и Телевидение Косово (РТК).

Сотрудник правоохранительных органов Косово. Архивное фото
© AP Photo / Visar Kryeziu
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Для создания парламентского большинства необходима поддержка 61 депутата, в то время как коалиция ДПК располагает всего 39 мандатами из 120. Главные конкуренты ДПК — коалиция умеренных реформистов ДСК и Альянса за новое Косово Бехджета Паццоли с 29 мандатами, и радикальное движение "Самоопределение" Альбина Курти, получившее 32 депутатских места категорически отказались вступать в коалицию с Тачи и Харадинаем.

Таким образом, крупнейшие политические силы в Приштине уже два месяца после досрочных парламентских выборов не могут избрать председателя законодательного органа и сформировать новое правительство.

Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Сербии настроен на компромисс с албанцами по Косово
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО.

Оставшиеся в Косово и Метохии около 100 тысяч сербов живут на севере края и в нескольких анклавах на юге. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Сирия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

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