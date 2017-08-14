Наркобарону Коротышке разрешили встретиться с родственником в тюрьме

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Мексиканский наркобарон Хоакин Гусман Лоэра по прозвищу Коротышка, который находится в тюрьме в США, может встретиться с родственником для обсуждения оплаты защиты, передает агентство Рейтер со ссылкой на адвоката Коротышки.

Адвокат Джеффри Лихтман сообщил, что сестре Гусмана Лоэры разрешили с ним встретиться. Ранее наркобарону не разрешали встречи в тюрьме.

Ранее Коротышка отказался от назначенной ему американским судом защиты и нанял четырех новых адвокатов, включая Лихтмана, который помог в оправдании босса влиятельной мафиозной семьи Гамбино Джона Готти-младшего, сына известного под прозвищем "Тефлоновый дон" мафиози Джона Готти.

Судья в Нью-Йорке ранее отказался гарантировать выплату гонораров частным адвокатам, которые хотят представлять Гусмана Лоэру. Во время слушания в федеральном суде Бруклина судья Брайан Коган заявил, что выплаченные адвокатам гонорары могут быть изъяты позднее прокуратурой, если будет доказано, что эти деньги относятся к 14 миллиардам долларов, полученным обвиняемым в результате ведения наркобизнеса.

Один из самых разыскиваемых наркобаронов Мексики Коротышка, долгое время возглавлявший картель "Синалоа", был передан властям США 19 января, в последний день работы администрации предыдущего президента Барака Обамы. В Нью-Йорк наркобарон был доставлен самолетом под охраной.

Обвинения против Коротышки выдвигают сразу несколько штатов: Калифорния, Нью-Мексико, Техас, Иллинойс, Нью-Йорк. Они связаны с поставками кокаина в США, незаконным владением оружием и организацией убийств.