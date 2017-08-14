МВД Италии: говорить об экстрадиции россиян, якобы убивших итальянца, рано

РИМ, 14 авг – РИА Новости. Италия пока считает преждевременным говорить о возможности запроса на выдачу итальянским правоохранителям троих россиян, подозреваемых в убийстве гражданина Италии на испанском курорте, заявил РИА Новости представитель итальянской государственной полиции.

"Сейчас об этом говорить преждевременно, вы знаете лучше меня, что идет расследование. Возможно, что-то станет известно на этой неделе, но пока следствие в самом начале, нельзя сразу рассуждать об экстрадиции", — сказал собеседник агентства.

Три человека были задержаны в субботу на дискотеке в каталонском курортном муниципалитете Льорет-де-Мар по подозрению в убийстве гражданина Италии. Итальянец погиб от полученных травм в ходе драки.

В правоохранительных органах Каталонии заявили, что у задержанных есть российские паспорта, они, предположительно, выходцы из Чечни, имеют право на убежище во Франции и живут там. В посольстве РФ в Испании заявили, что их принадлежность к российскому гражданству пока не подтверждается.

Итальянские и испанские СМИ в понедельник опубликовали видео убийства 22-летнего Никколо Чатти (Niccolò Ciatti). На записи видно, как один из нападавших наносит удар ногой по голове итальянца.

Телеканалу TG1 удалось связаться по телефону с человеком, назвавшимся отцом погибшего. Он назвал убийц своего сына "животными, а не людьми", и выразил сожаление тем, что никто из наблюдавших за избиением молодого человека не попытался вмешаться и предотвратить трагедию.