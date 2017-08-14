Адвокаты жалуются на жестокое обращение властями Украины с матерью Бузины

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости. Адвокаты матери украинского журналиста и писателя Олеся Бузины, убитого в столице Украины в апреле 2015 года, пожаловались в подкомитет по предупреждению пыток ООН на жестокое обращение со своей клиенткой со стороны украинских властей.
Ранее мать Бузины, которая имеет статус пострадавшей в уголовном деле о гибели сына, направила жалобу на действие украинских властей в Европейский суд по правам человека.
По его словам, в заявлении Украина обвиняется в жестоком, бесчеловечном и унижающим достоинство обращении с Бузиной.
Оба задержанных были бойцами националистических батальонов и принимали участие в военной операции в Донбассе. Подозреваемые длительное время находились под стражей, но в конце 2015 года были отпущены под частичный домашний арест.