Адвокаты жалуются на жестокое обращение властями Украины с матерью Бузины

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости. Адвокаты матери украинского журналиста и писателя Олеся Бузины, убитого в столице Украины в апреле 2015 года, пожаловались в подкомитет по предупреждению пыток ООН на жестокое обращение со своей клиенткой со стороны украинских властей.

Ранее мать Бузины, которая имеет статус пострадавшей в уголовном деле о гибели сына, направила жалобу на действие украинских властей в Европейский суд по правам человека.

По его словам, в заявлении Украина обвиняется в жестоком, бесчеловечном и унижающим достоинство обращении с Бузиной.

Известный украинский журналист Бузина, который писал и для сайта ria.ru, был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. Инцидент расследуется по статье "Умышленное убийство". Следствие рассматривало несколько версий убийства, в частности, связанную с профессиональной деятельностью журналиста. Через два месяца после убийства глава МВД Украины Арсен Аваков сделал громкое заявление о раскрытии дела. По его словам, силовики в ходе проведения спецоперации задержали двух исполнителей убийства — Андрея Медведько и Дениса Полищука.

Оба задержанных были бойцами националистических батальонов и принимали участие в военной операции в Донбассе. Подозреваемые длительное время находились под стражей, но в конце 2015 года были отпущены под частичный домашний арест.