В Индии задержали четырех человек из-за утечки новой серии "Игры престолов"

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Полиция Индии задержала четырех человек, которые, предположительно, организовали утечку нового эпизода телесериала "Игра престолов" до его официального выхода на экраны страны, передает агентство Франс Пресс.

Сообщается, что заявление в полицию подала компания, распространяющая сериал через приложение. Задержанные являются сотрудниками компании, которые имели доступ к новым эпизодам.

"Мы занимались расследованием этого дела и задержали четырех человек за незаконное размещение четвертого эпизода седьмого сезона", — заявил агентству заместитель комиссара полиции Акбар Патан.

Он также сообщил, что задержанные будут находиться в заключении, пока проводится расследование.

Ранее сообщалось, что телеканал HBO подвергся хакерской атаке, в результате которой, в том числе, был похищен сценарий еще не вышедшего к тому моменту эпизода "Игры престолов".

Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Исчерпав материал книг, сериал пустился в самостоятельное плавание, развивая сюжет за пределами изданных романов. Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над Семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил. Романы Мартина и сериал получили признание за детальную разработку и неожиданные повороты сюжета, включая гибель главных героев. Создатели сериала получили 38 престижных премий "Эмми". Это самый популярный сериал в портфолио НВО и один из самых популярных телесериалов в истории.