В Индии задержали четырех человек из-за утечки новой серии "Игры престолов"

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Полиция Индии задержала четырех человек, которые, предположительно, организовали утечку нового эпизода телесериала "Игра престолов" до его официального выхода на экраны страны, передает агентство Франс Пресс.
"Мы занимались расследованием этого дела и задержали четырех человек за незаконное размещение четвертого эпизода седьмого сезона", — заявил агентству заместитель комиссара полиции Акбар Патан.
Он также сообщил, что задержанные будут находиться в заключении, пока проводится расследование.
Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Исчерпав материал книг, сериал пустился в самостоятельное плавание, развивая сюжет за пределами изданных романов. Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над Семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил. Романы Мартина и сериал получили признание за детальную разработку и неожиданные повороты сюжета, включая гибель главных героев. Создатели сериала получили 38 престижных премий "Эмми". Это самый популярный сериал в портфолио НВО и один из самых популярных телесериалов в истории.