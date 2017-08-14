Около 3,8 тыс детей оказались разлучены с родными после освобождения Мосула

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Порядка 3,8 тысячи детей оказались разлучены с родственниками после освобождения Мосула в Ираке, такие данные были представлены на встрече с послом Ирака в России Хайдаром Мансуром Хади, которая прошла в президентском Совете по правам человека (СПЧ) в понедельник.

"Сегодня в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека состоялась встреча, посвященная теме спасения российских детей, оказавшихся в бедственном положении в зоне боевых действий в Ираке. По приглашению председателя совета Михаила Федотова во встрече принял участие посол Ирака в России Хайдар Мансур Хади", — говорится в сообщении СПЧ.

Участники встречи отметили, что масштаб проблемы велик. Так, по данным иракского отделения ЮНИСЕФ, "в ходе операции по освобождению Мосула порядка 3,8 тысячи детей оказались разлучены со своими родственниками, сколько из них россиян – неизвестно".

В свою очередь, посол Ирака заявил о готовности властей оказывать максимальное содействие спасению детей.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в начале августа выложил в Instagram видеоролик, снятый в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о русских детях, чьи родители примкнули к террористической организации "Исламское государство"*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Кадыров выразил надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу. Позже он сообщил, что найдены родственники четырех детей.

Как заявлял глава Чечни, в приютах Ирака находятся порядка 300 детей-граждан России и СНГ, вывезенных родителями в зоны боевых действий в странах Ближнего Востока. По данным детского омбудсмена Анны Кузнецовой, в этих странах находятся порядка 400 детей. В свою очередь глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил РИА Новости, что СПЧ запросил у МИД РФ информацию о числе находящихся в Ираке российских детей, чьи родители решили примкнуть к ИГ*. По его словам, в Ираке могут находиться до полусотни российских детей. В посольстве России в Ираке сообщили, что проверяют информацию о русскоговорящих детях в приюте в Багдаде.

*Террористическая организация, запрещенная в России