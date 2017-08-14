Около 3,8 тыс детей оказались разлучены с родными после освобождения Мосула

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Порядка 3,8 тысячи детей оказались разлучены с родственниками после освобождения Мосула в Ираке, такие данные были представлены на встрече с послом Ирака в России Хайдаром Мансуром Хади, которая прошла в президентском Совете по правам человека (СПЧ) в понедельник.
Участники встречи отметили, что масштаб проблемы велик. Так, по данным иракского отделения ЮНИСЕФ, "в ходе операции по освобождению Мосула порядка 3,8 тысячи детей оказались разлучены со своими родственниками, сколько из них россиян – неизвестно".
В свою очередь, посол Ирака заявил о готовности властей оказывать максимальное содействие спасению детей.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в начале августа выложил в Instagram видеоролик, снятый в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о русских детях, чьи родители примкнули к террористической организации "Исламское государство"*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Кадыров выразил надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу. Позже он сообщил, что найдены родственники четырех детей.
*Террористическая организация, запрещенная в России