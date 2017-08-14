Трамп пообещал привлечь к ответу всех виновных за события в Шарлоттсвилле

ВАШИНГТОН, 14 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что все виновные в насилии в Шарлоттсвилле будут привлечены к ответственности.

"Любой, кто совершал криминальные деяния в эти выходные, связанные с насилием на почве расизма, будет привлечен к ответственности, и правосудие свершится", — заявил Трамп, выступая со специальным заявлением в Белом доме.

Он напомнил, что Минюст США уже начал расследование трагедии в Шарлоттсвилле.

В Виргинии действует режим чрезвычайного положения в связи со столкновениями в Шарлоттсвилле сторонников ультраправых организаций и их противников. В результате инцидентов в городе погиб один человек, пострадали еще 34. Двое полицейских погибли при крушении вертолета, участвовавшего в обеспечении безопасности в городе. Трамп первоначально осудил насилие "со многих сторон", за что подвергся критике. Белый дом заявил впоследствии, что Трамп осуждает ультраправых.

Политические оппоненты критикуют Трампа за то, что он, по их мнению, недостаточно осудил ультраправых.

Трамп также сообщил, что встретился в понедельник с главой Минюста Джеффом Сешнсом и директором ФБР Кристофером Рэем и обсудил с ними ситуацию в Шарлоттсвилле.

"Как я и говорил в субботу, мы осуждаем в самых решительных выражениях это вопиющее проявление ненависти, нетерпимости и насилия. Ему нет места в Америке. И, как я и говорил раньше, независимо от цвета кожи мы все живем по одним законам, и мы все салютуем одному великому флагу, и мы все созданы одним Создателем", — добавил президент.

"Когда я был кандидатом (в президенты), я обещал восстановить закон и порядок в нашей стране, и федеральные правоохранительные органы выполняют это обещание. Мы не пожалеем никаких ресурсов в (этой) борьбе, чтобы любой американский ребенок рос свободным от насилия и страха. Мы защитим и охраним священные права всех американцев и будем работать все вместе, чтобы любой гражданин этой благословенной земли мог следовать своей мечте, своему сердцу и выражать любовь и радость своей души", — добавил глава государства.