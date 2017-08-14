Трамп пообещал привлечь к ответу всех виновных за события в Шарлоттсвилле

ВАШИНГТОН, 14 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что все виновные в насилии в Шарлоттсвилле будут привлечены к ответственности.
"Любой, кто совершал криминальные деяния в эти выходные, связанные с насилием на почве расизма, будет привлечен к ответственности, и правосудие свершится", — заявил Трамп, выступая со специальным заявлением в Белом доме.
Он напомнил, что Минюст США уже начал расследование трагедии в Шарлоттсвилле.
Политические оппоненты критикуют Трампа за то, что он, по их мнению, недостаточно осудил ультраправых.
Трамп также сообщил, что встретился в понедельник с главой Минюста Джеффом Сешнсом и директором ФБР Кристофером Рэем и обсудил с ними ситуацию в Шарлоттсвилле.
"Как я и говорил в субботу, мы осуждаем в самых решительных выражениях это вопиющее проявление ненависти, нетерпимости и насилия. Ему нет места в Америке. И, как я и говорил раньше, независимо от цвета кожи мы все живем по одним законам, и мы все салютуем одному великому флагу, и мы все созданы одним Создателем", — добавил президент.
"Когда я был кандидатом (в президенты), я обещал восстановить закон и порядок в нашей стране, и федеральные правоохранительные органы выполняют это обещание. Мы не пожалеем никаких ресурсов в (этой) борьбе, чтобы любой американский ребенок рос свободным от насилия и страха. Мы защитим и охраним священные права всех американцев и будем работать все вместе, чтобы любой гражданин этой благословенной земли мог следовать своей мечте, своему сердцу и выражать любовь и радость своей души", — добавил глава государства.